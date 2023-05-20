«Локомотив» обыграл «Факел» в матче 28-го тура РПЛ

Футболисты московского «Локомотива» в субботу, 20 мая, обыграли воронежский «Факел» в матче 28-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча проходила в Москве на стадионе «РЖД Арена» и закончилась со счетом 1:0 в пользу железнодорожников. Победу столичному клубу принес полузащитник Антон Миранчук, забивший гол на 87-й минуте.

Таким образом, «Локомотив» набрал 39 очков и занял восьмое место в турнирной таблице РПЛ. Для команды это уже шестая победа на чемпионате подряд. «Факел» расположился на 12-й позиции с 27 очками.

Ранее, 14 мая, футболисты клуба «Сочи» одержали победу над «Ростовом» в матче 27-го тура Российской премьер-лиги. Встреча проходила в Сочи и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол на 89-й минуте забил полузащитник Тимофей Шипунов.

В тот же день стало известно о победе «Ахмата» над московским «Динамо». Футболисты из Грозного разгромили хозяев поля со счетом 3:0. Во время игры отметились Нене Гбамбле (38-я минута), Мохамед Конате (57) и Владимир Ильин (71).