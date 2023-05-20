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«Известия» показали работу в Артемовске мотоциклистов-разведчиков

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Фото: РИА Новости
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Военкор «Известий» Дмитрий Зименкин рассказал, что на линии соприкосновения нужна не только тяжелая боевая техника, но и маленькие, маневренные мотоциклы. Работу военных мотоциклистов в Артемовске (украинское название — Бахмут) журналист показал 20 мая.

«Если автомобиль видят, сразу по нему стреляют. А по мотоциклу не попадешь», — объяснил один из сотрудников ЧВК «Вагнер.

По его словам, на взвод (50 военнослужащих) нужно как минимум три мотоцикла.

«Где не проедет машина — там пройдет мотоцикл. Квадроциклы тоже нужны — для эвакуации «трехсотых», — продолжил собеседник журналиста.

Как отметил Зименкин, в Артемовске продолжаются тяжелые бои и улица Мира пока не соответствует мирной жизни.

Российские штурмовые отряды практически вытеснили противника. Мотоциклисты выезжают на дороги одни без полноценной защиты, но зато маневренные, чтобы приблизить победу. Основная задача мотоциклиста — разведка. Обычно они едут впереди более крупных машин, чтобы проверить дорогу.

Один из сотрудников ЧВК «Вагнер» добавил, что научился ездить на маленьком мотоцикле только во время спецоперации. На нем можно проехать по любому бездорожью и даже заехать в подъезд.

«Ездить на всем, стрелять со всего и убивать противника — специфика каждого солдата. Он должен быстро принимать все новые материалы, которые ему даются, быстро ознакамливаться со всеми видами вооружений и техникой», — заключил он.

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Эксклюзивный репортаж из Артемовска смотрите 21 мая в 23:00 в «Итоговой программе с Петром Марченко» на РЕН ТВ.

Ранее в субботу официальный представитель Минобороны, генерал-лейтенант Игорь Конашенков во время брифинга отметил, что российские штурмовики продолжили бои по освобождению западной части Артемовска. За сутки российский силы уничтожили более 95 военнослужащих и наемников ВСУ на артемовском направлении, добавил он.

Также в этот день сотрудники ЧВК «Вагнер» рассказали Зименкину, что российские силы полностью зачистили укрепрайон украинских военных под названием «Гнездо» на западной окраине Артемовска.

Спецоперация по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны ВСУ.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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