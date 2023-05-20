В двух областях Украины объявлена воздушная тревога

Воздушная тревога объявлена в двух областях Украины. Как следует из данных онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в субботу, 20 мая, сигналы тревоги звучат в Харьковской и Днепропетровской областях.

Сирены раздались почти одновременно — в 12:55. Воздушная тревога также была объявлена на подконтрольных Киеву частях Херсонской и Запорожской областей.

Ранее в ночь на субботу воздушная тревога была объявлена в Киеве. Очевидцы сообщали, что в украинской столице прогремело не менее 10 взрывов.

Сирены также звучали в Киевской, Черниговской областях и в подконтрольных Украине районах Запорожской области.

Официальных комментариев из Минобороны по этим сообщениям не поступало.

Российские военные начали наносить удары по критическим объектам украинской инфраструктуры с 10 октября прошлого года. Как отметил тогда российский президент Владимир Путин, это стало ответом на террористические действия киевского режима, в частности, на Крымском мосту. В Москве отмечали, что удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.