Раскрыты подробности поисков малолетних сестер в Кузбассе
Свыше 300 человек искали малолетних сестер, пропавших 18 мая в Кемеровской области. Об этом 20 мая рассказала представитель поискового отряда «ЛизаАлерт» в Кузбассе Виктория Зинько.
На поиски девочек были брошены силы как добровольцев отряда, так и членов региональных отделений из Новосибирской и Томской областей, Алтайского края. Также приезжал координатор из Москвы.
«Нашли девочек в лесу местные жители, которые выполняли поисковую задачу на квадроциклах», — сказала женщина.
Детей нашли примерно в 4 км от штаба. Девочки были напуганы, но медики оценили их состояние как удовлетворительное.
«Медицинская помощь толком не потребовалась», — заключила Зинько.
К поискам детей были привлечены полицейские, следователи, спасатели МЧС, представители администрации. Всего было обследовано около 300 кв. км территории.
Две сестры — двухлетняя Алена Изотова и четырехлетняя Ирина Тузова — пропали во время прогулки на детской площадке. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, девочки воспитывались в многодетной семье, их родители злоупотребляли алкоголем.