Пропавших в Кузбассе девочек нашли живыми
Пропавших в Кузбассе малолетних сестер нашли живыми. Информацию об этом в субботу, 20 мая, подтвердили волонтеры «ЛизаАлерт».
Девочек искали около 200 человек: полицейские, следователи, спасатели МЧС, представители администрации. В поисках приняли участие также добровольцы из пяти российских регионов — Кузбасса, Новосибирска, Алтайского края и Томска.
Всего было осмотрено 298 км.
Две сестры — двухлетняя Алена Изотова и четырехлетняя Ирина Тузова — пропали во время прогулки. Девочки ушли с детской площадки и не вернулись. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.
По предварительным данным, девочки воспитывались в многодетной семье, их родители злоупотребляли алкоголем.