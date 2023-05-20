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Пропавших в Кузбассе девочек нашли живыми

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Пропавших в Кузбассе малолетних сестер нашли живыми. Информацию об этом в субботу, 20 мая, подтвердили волонтеры «ЛизаАлерт».

Девочек искали около 200 человек: полицейские, следователи, спасатели МЧС, представители администрации. В поисках приняли участие также добровольцы из пяти российских регионов — Кузбасса, Новосибирска, Алтайского края и Томска.

Всего было осмотрено 298 км.

Две сестры — двухлетняя Алена Изотова и четырехлетняя Ирина Тузова — пропали во время прогулки. Девочки ушли с детской площадки и не вернулись. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело.

По предварительным данным, девочки воспитывались в многодетной семье, их родители злоупотребляли алкоголем.

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