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Пушков указал на потерю позиций США на Ближнем Востоке

Сенатор Пушков: Мнение США остается их собственным мнением
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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Мнение США остается их собственным мнением и не имеет особого веса за пределами западного мира, отметил 19 мая сенатор Алексей Пушков, комментируя визит сирийского лидера Башара Асада на саммит лидеров арабских государств.

«Администрация Байдена не хочет менять своего отношения к Сирии и ее руководству. Но этот случай, когда мнение США остается их собственным мнением и имеет не слишком много веса за пределами западного мира. Саудовская Аравия, некогда злейший враг Асада, принимает его в Эр-Риаде в рамках саммита ЛАГ. Принимает вопреки позиции США, которые считают, что Сирия «не заслужила возвращения в Лигу арабских государств», — написал он в Telegram-канале.

Пушков подчеркнул, что арабские страны показали свою способность самостоятельно решить вопрос о том, кого принимать в ЛАГ, и США им здесь не указ.

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Ранее, 9 мая, сенатор отмечал, что США проиграли схватку за Сирию и заявления Вашингтона не способны изменить новую реальность. Так он высказывался о принятом главами МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) решения о возвращении Сирии в организацию.

7 мая совет министров иностранных дел ЛАГ принял решение о возобновлении участия Сирии в заседаниях совета и всех структур лиги. В нее входят 22 страны, включая Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовскую Аравию, Оман и Бахрейн. Штаб-квартира организации находится в Каире.

В этот же день Москва поприветствовала возобновление участия Сирии в деятельности ЛАГ, так как это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе.

Участие Сирии в Лиге арабских государств приостановили в ноябре 2011 года, когда кризис в стране перерос в вооруженный конфликт. Саудовская Аравия закрыла свое посольство в Дамаске в марте 2012 года.

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