Пушков заявил о проигрыше США схватки за Сирию

США проиграли схватку за Сирию, заявления Вашингтона не способны изменить новую реальность. Соответствующую позицию 9 мая высказал российский сенатор Алексей Пушков после принятого главами МИД ЛАГ решения о возвращении Сирии в организацию.

«Заявление США, что Сирия «не заслуживает» такого возвращения, не способно изменить новой реальности: это уже арьергардные заявления после проигранной Вашингтоном схватки за Сирию», — написал он в Telegram-канале.

Пушков добавил, что восстановление членства Сирии в организации дезавуирует заявления 2011 года ряда западных и арабских лидеров о неизбежности отставки президента Башара Асада.

Ранее, 7 мая, совет министров иностранных дел ЛАГ принял решение о возобновлении участия Сирии в заседаниях совета и всех структур лиги. В нее входят 22 страны, включая Египет, Катар, Объединенные Арабские Эмираты, Кувейт, Саудовскую Аравию, Оман и Бахрейн. Штаб-квартира организации находится в Каире.

В этот же день Москва поприветствовала возобновление участия Сирии в деятельности ЛАГ, так как это поспособствует оздоровлению атмосферы в регионе.

Позже, 9 мая, стало известно о решении властей Саудовской Аравии возобновить работу своего дипломатического представительства в Сирии ввиду улучшения отношений республики с другими арабскими государствами.

Участие Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) приостановили в ноябре 2011 года, когда кризис в стране перерос в вооруженный конфликт. Саудовская Аравия закрыла свое посольство в Дамаске в марте 2012 года.