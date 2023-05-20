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РФ и Китай подпишут документ о фитосанитарных требованиях к лекарственному сырью

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Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович
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Россия и Китай проведут переговоры о подписании документа о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для медицины, экспортируемому из РФ в КНР. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном портале правовой информации 19 мая.

«В соответствии с пунктом 3 статьи 11 Федерального закона «О международных договорах РФ» принять предложение Минсельхоза России, согласованное с МИД России, о проведении переговоров о подписании протокола между Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Российская Федерация) и Главным таможенным управлением Китайской Народной Республики о фитосанитарных требованиях к лекарственному растительному сырью для китайской медицины, экспортируемому из РФ в КНР», ― говорится в документе.

Документ подписан электронной подписью премьер-министра России Михаила Мишустина.

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Ранее этим же днем стало известно, что Мишустин посетит КНР с официальным визитом 23–24 мая. Стороны обсудят актуальные вопросы российско-китайского сотрудничества в торгово-экономической сфере. Особое внимание планируется уделить взаимодействию в промышленности, энергетике, транспортной инфраструктуре, сельском хозяйстве.

В марте Си Цзиньпин был с официальным визитом в Москве. Он провел переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

Путин и Си Цзиньпин по итогам переговоров подписали два совместных документа — заявление о планах экономического сотрудничества и заявление о планах углубления партнерства. Путин подчеркнул, что в документах поставлена задача кратно нарастить объемы торговли между двумя странами.

В ходе переговоров Си Цзиньпин выразил надежду на тесные отношения России и Китая. Путин, в свою очередь, заявил, что переговоры с председателем КНР прошли конструктивно.

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