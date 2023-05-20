Невролог предупредила об опасностях на отдыхе в жарком климате

Курорты в жарких странах не стоит посещать людям с заболеваниями в острой фазе, а также при хронических обострениях. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская 19 мая.

По ее словам, в жарком климате система терморегуляции организма испытывает постоянное напряжение, она старается стабилизировать температуру тела, что приводит к обильному потоотделению и постоянной жажде.

«Во время адаптации к климату активируется нервная система, повышается частота сердечных сокращений и артериальное давление, что может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала врач в беседе с «Газета.Ru».

Она отметила, что людям с гипертонией и заболеваниями сердца следует проконсультироваться с врачом перед покупкой тура, а также тщательно следить за своим здоровьем в теплое время года.

Невролог указала, что люди с заболеваниями щитовидной железы плохо переносят жару. По ее словам, гормоны, которые вырабатывает этот орган, отвечают за обмен веществ и терморегуляцию. В свою очередь, жара может спровоцировать обильное потоотделение с обезвоживанием или сильные отеки.

Изменяется и работа желудочно-кишечного тракта, а также снижается секреция пищеварительных соков из-за употребления большого количества жидкости, что может привести к обострению язвенной болезни, гастрита, холецистита, панкреатита и других патологий.

«При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта от отдыха в жарком климате лучше временно отказаться. Также, находясь на курорте, следует особо пристально следить за своим питанием: мыть руки, а также покупные овощи и фрукты, употреблять только свежую пищу — на жаре еда портится быстрее», — отметила кандидат наук.

Врач указала, что следует проявлять бдительность и не находиться на солнце людям с большим количеством родинок на теле и кожными заболеваниями.

Ранее, 10 мая, врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что одной из причин головной боли может быть недостаточное количество воды в рационе. По его словам, головную боль вызывают повышенное внутричерепное давление, интоксикация и нарушение питания головного мозга.