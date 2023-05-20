Реклама
Прямой эфир
Мир
Грузинский политик исключил вступление его страны в ЕС
Происшествия
ВФУ выпустили четыре дальнобойные ракеты по Мариуполю
Происшествия
В Сочи произошло землетрясение магнитудой 3,1
Мир
Правительственные войска Сирии пресекли попытку теракта в отношении силовиков САР
Мир
Республиканец Скотт выдвинул свою кандидатуру на пост президента США
Происшествия
Две сестры пропали в Кемеровской области
Мир
В Молдавии назвали возможные сроки объединения с Румынией
Мир
Россия запретила въезд для 500 граждан США
Общество
Четверо пострадавших при взрыве в центре Луганска остаются в тяжелом состоянии
Мир
США ввели санкции против нескольких китайских компаний за связи с РФ
Происшествия
ВСУ выпустили по Донецку начиненную противотанковыми минами ракету
Общество
В Москве арестовали еще двух фигуранток дела о продаже младенца
Общество
Захару Прилепину успешно провели третью операцию

Невролог предупредила об опасностях на отдыхе в жарком климате

0
Фото: РИА Новости/Артур Лебедев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Курорты в жарких странах не стоит посещать людям с заболеваниями в острой фазе, а также при хронических обострениях. Об этом рассказала кандидат медицинских наук, врач-невролог лаборатории «Гемотест» Екатерина Демьяновская 19 мая.

По ее словам, в жарком климате система терморегуляции организма испытывает постоянное напряжение, она старается стабилизировать температуру тела, что приводит к обильному потоотделению и постоянной жажде.

«Во время адаптации к климату активируется нервная система, повышается частота сердечных сокращений и артериальное давление, что может привести к обострению сердечно-сосудистых заболеваний», — сказала врач в беседе с «Газета.Ru».

Она отметила, что людям с гипертонией и заболеваниями сердца следует проконсультироваться с врачом перед покупкой тура, а также тщательно следить за своим здоровьем в теплое время года.

Невролог указала, что люди с заболеваниями щитовидной железы плохо переносят жару. По ее словам, гормоны, которые вырабатывает этот орган, отвечают за обмен веществ и терморегуляцию. В свою очередь, жара может спровоцировать обильное потоотделение с обезвоживанием или сильные отеки.

Изменяется и работа желудочно-кишечного тракта, а также снижается секреция пищеварительных соков из-за употребления большого количества жидкости, что может привести к обострению язвенной болезни, гастрита, холецистита, панкреатита и других патологий.

«При обострении заболеваний желудочно-кишечного тракта от отдыха в жарком климате лучше временно отказаться. Также, находясь на курорте, следует особо пристально следить за своим питанием: мыть руки, а также покупные овощи и фрукты, употреблять только свежую пищу — на жаре еда портится быстрее», — отметила кандидат наук.

Врач указала, что следует проявлять бдительность и не находиться на солнце людям с большим количеством родинок на теле и кожными заболеваниями.

С плеч долой: в каких случаях головная боль особо опасна
Врачи рассказали, как победить повседневные мигрени

Ранее, 10 мая, врач-невролог Павел Хорошев рассказал, что одной из причин головной боли может быть недостаточное количество воды в рационе. По его словам, головную боль вызывают повышенное внутричерепное давление, интоксикация и нарушение питания головного мозга.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023