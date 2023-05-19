Асад не стал слушать речь Зеленского во время заседания Лиги арабских государств

Президент Сирии Башар Асад снял наушник для перевода во время выступления украинского президента Владимира Зеленского на заседании Лиги арабских государств. Об этом в своем Twitter-аккаунте написал американский журналист Джексон Хинкл 19 мая.

Он отметил, что Асад сделал это, когда лидер Украины в очередной раз начал говорить о предполагаемых «российских военных преступлениях». По мнению журналиста, такое отношение к словам Зеленского уже стало привычным.

Ранее в этот день исследователь Института международных исследований МГИМО Артем Адрианов заявил «Известиям», что на заседании Лиги арабских государств Зеленский будет просить финансовую помощь, а вооружения ему вряд ли предоставят. Также он отметил, что арабские страны считают украинский конфликт «европейским делом», они пытаются сохранить нейтралитет.

До этого сообщалось, что после этого президент Украины посетит саммит G7 в Японии. 18 мая газета Financial Times со ссылкой на европейского чиновника писала о том, что лидеры G7 обсудят предложение о проведении мирного саммита по Украине во время трехдневной встречи в Хиросиме в ответ на запрос Зеленского.