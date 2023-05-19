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Калининградская «Балтика» досрочно вышла в РПЛ впервые с 1998 года

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Фото: ФК «Балтика»
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Калининградская «Балтика», выступающая в Первой лиге чемпионата РФ по футболу, досрочно вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя 25 лет. Об этом стало известно после ничьей в матче 32-го тура первого дивизиона между тольяттинским «Акроном» и владикавказской «Аланией», сыгравшими в пятницу, 19 мая, со счетом 0:0.

Владикавказская команда с 56 очками занимает третье место в таблице и уже не сможет догнать идущую первой «Балтику» с 64 очками в оставшихся двух турах. Таким образом, калининградская команда, которой осталось провести три игры, уже не опустится ниже второго места.

Второе место с 62 очками занимает казанский «Рубин». В субботу в матче 32-го тура команды сыграют между собой.

«Балтика» вернется в высший дивизион российского футбола спустя 25 лет. Калининградская команда играет на одной из арен, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

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