Калининградская «Балтика» досрочно вышла в РПЛ впервые с 1998 года

Калининградская «Балтика», выступающая в Первой лиге чемпионата РФ по футболу, досрочно вышла в Российскую премьер-лигу (РПЛ) спустя 25 лет. Об этом стало известно после ничьей в матче 32-го тура первого дивизиона между тольяттинским «Акроном» и владикавказской «Аланией», сыгравшими в пятницу, 19 мая, со счетом 0:0.

Владикавказская команда с 56 очками занимает третье место в таблице и уже не сможет догнать идущую первой «Балтику» с 64 очками в оставшихся двух турах. Таким образом, калининградская команда, которой осталось провести три игры, уже не опустится ниже второго места.

Второе место с 62 очками занимает казанский «Рубин». В субботу в матче 32-го тура команды сыграют между собой.

«Балтика» вернется в высший дивизион российского футбола спустя 25 лет. Калининградская команда играет на одной из арен, построенных к чемпионату мира по футболу 2018 года в России.

Ранее, 17 мая, футбольный клуб «Краснодар» на домашнем поле обыграл «Урал» в финале «Пути регионов FONBET» Кубка России. Их встреча закончилась со счетом 2:1. Благодаря победе «Краснодар» вышел в суперфинал Кубка России.