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В США озвучили действия Украины после подрыва ЗРК Patriot ракетой «Кинжал»

Express: Киев начнет перемещать ЗРК Patriot после подрыва одной из установок «Кинжалом»
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Фото: Global Look Press/Pool/Ukrainian Presidentia
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Военное руководство Украины начнет перемещать американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot после потери одного из расчетов. Об этом в интервью британской газете Express 19 мая заявил высокопоставленный чиновник из правительства США.

«Украинцам, возможно, придется начать перемещать эти подразделения, чтобы уменьшить вероятность поражения со стороны России в будущем», — приводит его слова издание.

Также, по словам чиновника, Вашингтон и его союзники могут в дальнейшем поставить новые установки зенитно-ракетных комплексов Украине, несмотря на ликвидацию одной из таких машин в Киеве. Аналогичную инициативу способны проявить и другие страны — участники НАТО.

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17 мая в Минобороны РФ сообщили о поражении пяти американских установок Patriot в Киеве высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал».

Позже в Сети появились кадры ночного уничтожения американских ЗРК. Система совершила около 30 пусков за минуту.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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