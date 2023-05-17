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Минобороны: ударом «Кинжала» 16 мая в Киеве уничтожены пять пусковых установок ЗРК Patriot

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Вооруженные силы РФ гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» ликвидировали пять установок зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot и многофункциональную радиолокационную станцию (РЛС) на Украине, о чем сообщили в среду, 17 мая, в Минобороны.

«По достоверно подтвержденным данным, 16 мая в результате удара гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал» в городе Киев были поражены и полностью уничтожены: многофункциональная радиолокационная станция, а также пять пусковых установок зенитного ракетного комплекса Patriot производства США», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале оборонного ведомства.

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Накануне в министерстве сообщили, что высокоточным ударом гиперзвукового ракетного комплекса «Кинжал» на Украине поражен американский комплекс Patriot.

Позже в Сети появились кадры ночного уничтожения установок Patriot. Массированный воздушный удар был совершен в Киеве. Система совершила около 30 пусков за минуту.

Ракеты «Кинжал» авиационного базирования — новейший вид стратегических вооружений. Они могут маневрировать на траектории при выполнении задания. По официальным данным, скорость летящей ракеты способна достигать 10 Махов.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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