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МРОТ с 2024 года начнут повышать опережающими инфляцию темпами

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В последующие годы минимальный размер оплаты труда (МРОТ) будет расти опережающими темпами. Такое заявление сделала 19 мая вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Мы приняли решение, и такое решение было поддержано и президентом [Владимиром Путиным], и председателем правительства [Михаилом Мишустиным]», — сообщила она на расширенном заседании коллегии Министерства труда и соцзащиты России.

Голикова отметила, что в скором времени сформируют федеральный бюджет на 2024–2026 годы. Как она сказала, в связи с этим следует обозначить меры поддержки населения. По решению Путина с 1 января 2024 года МРОТ проиндексируют на 18,5% — до 19 242 рублей. На фоне этого зарплаты поднимутся у 4,8 млн россиян.

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4 мая глава Минэкономразвития России Максим Решетников сказал, что в 2023 году реальные доходы россиян могут увеличиться на 4%. Он сообщил, что в январе и феврале уже были зафиксированы хорошие темпы роста доходов.

Во время выступления перед Советом законодателей при Федеральном собрании России 28 апреля Путин назвал рост благосостояния народа основной задачей правительства страны. Российский лидер отметил, что доходы сейчас хотя и скромно, но начинают увеличиваться.

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