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Терапевт рассказал о вреде интервального голодания

Врач-терапевт Ромасов: интервальное голодание может привести к бессоннице
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Фото: Global Look Press/CHROMORANGE/Bilderbox
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Врач-терапевт ИНВИТРО Иван Ромасов 22 мая рассказал «Известиям», что такое интервальное голодание, и чем оно вредно для организма.

Основная идея интервального голодания состоит в том, что у человека должен быть определенный план питания в течение суток, сообщил специалист.

«Питание и голодание должно проходить по конкретному графику: время приема пищи должно быть строго ограничено, так же, как и время голодания. Данная диета направлена, в первую очередь, на контроль режима употребления пищи. Это не значит, что в периоды, когда вы можете есть, можно есть что угодно. Обычно данная диета четко регулирует количество приемов пищи, а также калории и ее состав. В основу идеи интервального питания легли представления о том, что голодание в течение дня — это норма. Ведь предки человека вначале определенное время искали пищу, потом ее готовили, а само питание занимало ограниченное время. В современную эру человек имеет постоянный доступ к еде, ее не нужно искать и добывать», — сказал он.

По словам Ромасова, есть несколько схем интервального голодания. Например, самая распространенная — 16/8. Следуя этой смехе, человек выбирает «окно» для питания, которое длится восемь часов подряд в течение суток. В период «окна» можно запланировать два-три приема пищи, можно и больше. В оставшиеся 16 часов есть нельзя. Только пить воду и негазированные напитки вроде чая или кофе без сахара.

«Проблема раскрытия положительных эффектов интервального голодания трудна. Это связано с тем, что по этой теме пока очень мало исследований и все они были краткосрочными. Для того, чтобы раскрыть все возможные положительные эффекты данного типа питания, необходимо длительное наблюдение — не один десяток лет. Но таких исследований сейчас нет», — объяснил врач.

Среди неблагоприятных эффектов чаще всего встречаются: быстрая утомляемость, бессонница, тошнота и головная боль, отметил специалист. У некоторых людей эти эффекты временные и проявляются только в адаптивном периоде, а кто-то отмечает их как постоянные, добавил он.

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В середине декабря 2022 года эксперт по диетическому питанию Артем Верис предупредил об опасности «быстрых» и низкоуглеводных диет. По его словам, резкое снижение суточной калорийности приведет не только к физическим, но и психологическим нарушениям в состоянии человека. Эксперт подчеркнул, что урезание калорий спровоцирует выработку гормона стресса — кортизола. Он начнет разрушать мышцы для выработки энергии, что приведет к сокращению расходов калорий и более сложному похудению.

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