Эксперт по питанию назвал опасные для здоровья диеты

«Быстрые» и низкоуглеводные диеты могут быть опасны для здоровья. Об этом 15 декабря заявил эксперт по диетическому питанию и менеджер по продукту компании FITKIT Артем Верис.

По его словам, резкое снижение суточной калорийности приведет не только к физическим, но и психологическим нарушениям в состоянии человека.

«Да, ограничения помогают сбросить пару килограммов, но могут привести к замедлению метаболизма, а впоследствии — и к метаболической адаптации. Метаболическая адаптация может наступить при снижении суточной калорийности ниже 1200 ккал. В качестве ответной реакции ваше тело перейдет в режим экономии и снизит расход энергии, а вместе с этим изменится и эффективность похудения», — рассказал эксперт «Газете.Ru».

Он отметил, что урезание калорий спровоцирует выработку гормона стресса — кортизола. Он начнет разрушать мышцы для выработки энергии, что приведет к сокращению расходов калорий и более сложному похудению.

«Многим кажется, что посидеть неделю на гречке — хороший способ стремительно скинуть вес. Однако все диеты для быстрого похудения вроде кефирной, гречневой, арбузной или яблочной не лучше фастфуда. Все они грешат одним и тем же: замедляется метаболизм, а макро- и микронутриенты поступают в недостаточном количестве», — предупредил Верис.

Низкоуглеводные диеты, в свою очередь, приводят к разнообразным нежелательным последствиям.

«Например, на кето-диете придется перестать есть в том числе фрукты и часть овощей. Возможны побочные эффекты: бессонница, тошнота, слабость. Есть риск развития и дефицита пищевых минералов: селена, магния, фосфора», — рассказал специалист.

Ключом к успешной диете он назвал акцент на разнообразии продуктов и контроль за содержанием продуктов питания. Единственно, от чего можно отказаться, Верис назвал рафинированный сахар. Для этого вредные сладости необходимо заменить полезными аналогами.

Накануне врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что сливочное масло и сыр можно назвать самыми вредными молочными продуктами. Он отметил, что употребление сыра у некоторых людей может вызвать мигрень, поскольку он содержит тирамин. Также из-за избыточной солености он может быть вреден людям, которые страдают гипертонией.