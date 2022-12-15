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Диетолог назвал вредные для здоровья молочные продукты

Диетолог Гинзбург рассказал, какие молочные продукты опасны для здоровья
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что сливочное масло и сыр можно назвать самыми вредными молочными продуктами.

В беседе с «Москвой 24» в среду, 14 декабря, он отметил, что употребление сыра у некоторых людей может вызвать мигрень, поскольку содержит тирамин. Также из-за избыточной солености он может быть вреден людям, которые страдают гипертонией.

Не полезен этот продукт и страдающим ожирением, поскольку зачастую это слишком жирный продукт, пишет RT.

Гинзбург отметил, что людям с избыточным весом не рекомендуется увлекаться и сливочным маслом, отмечает телеканал «360».

В октябре врач-терапевт, врач-диетолог Елена Тихомирова перечислила полезные свойства сыра. Так, по ее словам, любой сыр, приготовленный по правильной технологии, полезен для здоровья из-за высокого содержания белка и полезных жиров. Однако лучше остановить свой выбор на классических, твердых и молодых, рассольных сырах.

Она добавила, что сыр входит в состав практически всех диет, поскольку содержит большое количество полезных жиров, которые дарят чувство сытости.

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