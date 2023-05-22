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Эксперты назвали самые надежные подержанные китайские автомобили

Аналитики сервиса «Автотека»: Changan CS35 стал самым беспроблемным в эксплуатации китайским авто
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Фото: commons.wikimedia.org/order_242
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Changan CS35 является наиболее беспроблемным в эксплуатации китайским автомобилем, рассказали 22 мая аналитики сервиса онлайн-проверки машин с пробегом «Автотека», проекта Avito.

Для составления рейтинга эксперты изучили данные о запросах истории автомобилей производства КНР в период с января по май 2023 года, чтобы выяснить, какие модели, выпущенные после 2017-го, реже всего оказывались в ДТП и подвергались серьезному ремонту.

По словам авторов исследования, спрос на китайские автомобили в России продолжает повышаться, в том числе на подержанные машины. Так, в январе-феврале 2023 года спрос на машины из КНР с пробегом вырос на 19,8% по сравнении с тем же периодом 2022 года.

Как выяснилось, за первые пять месяцев 2023-го автомобили Changan CS35 реже остальных оказывались в ДТП и простаивали в ремонте. Следом за Changan идет JAC J7, за ним ― Geely Atlas Pro, на четвертом месте расположился автомобиль Haval Jolion, на пятом ― Changan CS35 Plus.

Кроме того, в десятку самых надежных китайских автомобилей по версии платформы «Автотека» вошли Changan CS75, JAC S3, EXEED TXL, Geely Emgrand X7, а также EXEED VX.

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Тест-драйв Changan Uni-K и Geely Tugella

26 апреля эксперты «Автотеки» назвали самые надежные автомобили премиум-класса. Аналитики проанализировали статистику эксплуатации каршеринговых машин премиум-класса в I квартале этого года.

По данным экспертов, в отчетах премиальных моделей Genesis G70 и Audi A3 из каршеринга было выявлено наименьшее число проблем после 80 тыс. км пробега. Кроме того, эти модели реже других попадали в ДТП.

Второе место рейтинга поделили Mercedes-Benz GLA и CLA, Audi Q3 и BMW X1. На третьей строчке — BMW 3 Series.

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