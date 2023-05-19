Эксперт объяснил желание Афганистана закупать российские нефтепродукты

Афганистан нуждается в российских нефтепродуктах, так как у них фактически нет нормальной переработки, в стране есть примитивные установки, объяснил «Известиям» ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности, эксперт Финансового университета при правительстве РФ Игорь Юшков 19 мая.

Ранее в этот день министр промышленности и торговли Афганистана Нуриддин Азизи рассказал «РИА Новости», что Кабул прорабатывает вопрос закупки нефтепродуктов у российских компаний. Он уточнил, что страна нуждается в 4 млн т нефтепродуктов. Часть из них она обеспечивает через Туркменистан и Иран.

Юшков подчеркнул, что у РФ топливо высокого качества. При этом, комментируя желание Афганистана закупать российские нефтепродукты, отметил, что остается вопрос логистики и цен.

«Для России важно снижать скидку на российскую нефть, нефтепродукты. Поэтому чем больше клиентов, тем проще это сделать, тем проще можно будет обосновать снижение скидки на нашу продукцию. Показать, что она востребована. <…> Но какой ценой мы собираемся такую диверсификацию проводить — здесь остается вопрос. Конечно, нам нужно торговать на разных рынках, но при этом скидку давать какую-то существенную Афганистану — для этого никаких обоснований нет», — рассказал он.

Россия разворачивается, переориентирует поставки на рынок Южной Азии, добавил аналитик.

«Мы активно ведем переговоры с Ираном. И вот сейчас [вице-премьер РФ] Александр Новак объявил о том, что мы готовы поставлять 4–5 млн т нефтепродуктов на север Ирана. Опять же это не своповые поставки, то есть не обменные операции. <…> Но для Ирана было бы выгодно, и для нас соответственно, чтобы мы, например, на севере Ирана продавали им определенные типы нефтепродуктов, снабжали тот же Тегеран. <…> В том числе может транзитом через Иран поставлять нефтепродукты и в Афганистан», — сказал эксперт, уточнив, что можно было бы выиграть в этом случае за счет поставляемых объемов.

При этом Юшков объяснил, что Афганистан не так много потребляет нефтепродуктов, но тем не менее транзитом через Иран или транзитом через Туркменистан Россия может продавать топливо.

«Вопрос в платежеспособном спросе. Здесь нам нужно исходить из собственных экономических интересов и здорового, рационального поведения. То есть готовы платить — мы поставим, без проблем. Существенную скидку давать никакого смысла нет, ни политического, ни экономического», — добавил он.

Как объяснил эксперт, если РФ будет продавать Афганистану нефтепродукты дешевле, то у остальных клиентов возникнут вопросы по этому поводу.

«Выходить на эти рынки важно, но важно выходить по рыночным ценам», — заключил Юшков.

Накануне замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач рассказал, что Россия готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию. Кроме того, возможно увеличение поставок сырой нефти и различных качественных нефтепродуктов.

Западные государства усилили энергетические санкции в отношении РФ в 2022 году, в результате Россия переориентировала экспорт на другие рынки.