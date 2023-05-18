РФ готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию

Россия готова нарастить экспорт нефти и смешанных удобрений в Малайзию, сообщил замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вольвач в ходе международного экономического форума «Россия – Исламский мир: KazanForum» 18 мая.

«Мы, безусловно, понимаем <...>, что можем нарастить экспорт в Малайзию по тем товарным группам, сотрудничество по которым уже ведется. В первую очередь речь идет об энергоносителях», — сказал Вольвач.

По его словам, также возможно увеличение поставок в страну сырой нефти и различных качественных нефтепродуктов. В части промышленности российская сторона готова нарастить экспорт в Малайзию смешанных удобрений.

Наряду с этим РФ готова рассматривать возможность поставки сжиженного природного газа (СПГ), подчеркнул замглавы ведомства.

Ранее, в январе, торговый советник малайзийского посольства в РФ Хайфил Элми Джамил сообщил, что страна планирует увеличить экспорт автозапчастей в Россию. В перечень вошли шины, аккумуляторы, выхлопные системы, а также ряд других запчастей.