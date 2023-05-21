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Названо самое частое у россиян нарушение ПДД

Исследование: самым популярным нарушением ПДД с начала 2023-го в РФ стало превышение скорости
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Самым популярным нарушением ПДД с начала 2023 года стало превышение скорости движения транспортного средства от 20 до 40 км/ч — на него приходится 59,5% от полученных штрафов, сообщили «Известиям» 21 мая аналитики МТС Банка. Эксперты провели исследование и изучили штрафы, полученные клиентами их кредитной организации во всех регионах РФ в январе–апреле 2022 и 2023 годов.

На втором месте — неуплата или несоблюдение порядка оплаты за платную парковку (4,4%), на третьем — несоблюдение требований знаков или разметки (3,6%).

«Самое большое количество нарушений ПДД за первые четыре месяца 2023 года зафиксировано в Москве — 17,1% от общего количества выписанных штрафов, Санкт-Петербурге — 2,6%, Татарстане — 1,4%, Краснодарском крае — 1,2% и Башкортостане — 1,1%», — отметили эксперты.

Согласно результатам исследования, чаще всего не соблюдали правила владельцы Nissan Almera, Volvo VNL 64Т, Volvo FH-TRUCK 4X2, IVECO Stralis и Ford Mondeo.

При этом в январе–апреле этого года число оплат штрафов стало меньше на 11%, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, уменьшилось среднее количество штрафов на одного автовладельца — в первые четыре месяца 2022 года в среднем приходилось два штрафа на одного пользователя, в 2023-м — 1,7.

Лихие рулевые: в России растет число нарушений ПДД
Почти все штрафы были выписаны на основе данных фотовидеофиксации

Ранее, 17 мая, сообщалось, что, согласно аналитическому отчету специалистов Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, по итогам прошлого года в России было зафиксировано 204,1 млн нарушений ПДД. Это на 11,5 % больше, чем в 2021 году.

В России с 1 марта вступили в силу новые правила дорожного движения. Изменилась маркировка знаков и разметка в зоне парковки. На дорогах появились знаки зарядок для электромобилей и введен был запрет движения автобусов на некоторых участках, кроме школьных или маршрутных.

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