Названо самое частое у россиян нарушение ПДД

Самым популярным нарушением ПДД с начала 2023 года стало превышение скорости движения транспортного средства от 20 до 40 км/ч — на него приходится 59,5% от полученных штрафов, сообщили «Известиям» 21 мая аналитики МТС Банка. Эксперты провели исследование и изучили штрафы, полученные клиентами их кредитной организации во всех регионах РФ в январе–апреле 2022 и 2023 годов.

На втором месте — неуплата или несоблюдение порядка оплаты за платную парковку (4,4%), на третьем — несоблюдение требований знаков или разметки (3,6%).

«Самое большое количество нарушений ПДД за первые четыре месяца 2023 года зафиксировано в Москве — 17,1% от общего количества выписанных штрафов, Санкт-Петербурге — 2,6%, Татарстане — 1,4%, Краснодарском крае — 1,2% и Башкортостане — 1,1%», — отметили эксперты.

Согласно результатам исследования, чаще всего не соблюдали правила владельцы Nissan Almera, Volvo VNL 64Т, Volvo FH-TRUCK 4X2, IVECO Stralis и Ford Mondeo.

При этом в январе–апреле этого года число оплат штрафов стало меньше на 11%, чем за аналогичный период прошлого года. Кроме того, уменьшилось среднее количество штрафов на одного автовладельца — в первые четыре месяца 2022 года в среднем приходилось два штрафа на одного пользователя, в 2023-м — 1,7.

Ранее, 17 мая, сообщалось, что, согласно аналитическому отчету специалистов Научного центра безопасности дорожного движения МВД РФ, по итогам прошлого года в России было зафиксировано 204,1 млн нарушений ПДД. Это на 11,5 % больше, чем в 2021 году.

В России с 1 марта вступили в силу новые правила дорожного движения. Изменилась маркировка знаков и разметка в зоне парковки. На дорогах появились знаки зарядок для электромобилей и введен был запрет движения автобусов на некоторых участках, кроме школьных или маршрутных.