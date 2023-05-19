Ученые обнаружили новый источник питания раковых клеток

Ученые из Мичиганского университета выявили новый источник питательных веществ для раковых клеток — уридин, который заменяет глюкозу в ее отсутствие. Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Nature.

Отмечается, что опухоль нуждается в определенной «подпитке» для развития, однако в некоторых органах, например, в поджелудочной железе, содержится мало кровеносных сосудов, что ограничивает доступ к глюкозе. Раковые клетки голодают, однако продолжают расти.

Проведя эксперимент на мышах, ученые обнаружили, что в некомфортных для себя условиях раковые клетки могут использовать уридин. Также они выяснили, что уридин метаболизируется ферментом уридинфосфорилазой1 (UPP1), а его блокирование приводит к значительному развитию опухолей поджелудочной железы у животных.

Таким образом, препараты, отключающие выработку уридина, могут применяться в качестве возможных новых вариантов лечения. Однако такие выводы требуют дополнительных исследований, подчеркнули ученые.

Комментируя исследование, директор Института кластерной онкологии имени профессора Левшина Сеченовского университета Игорь Решетов отметил, что цикл существования и метаболизма уридина гораздо более сложный и он характерен и для нормальных (не раковых) клеток.

«Поэтому это всего лишь один из выводов исследования на передовом крае науки. Однако будет ли из этого создан какой-то новый терапевтический метод — это предмет долгих исследований», — заключил он.

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