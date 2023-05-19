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Стали известны самые главные страхи россиян в отпуске

Опрос: россияне в отпуске боятся потерять документы или деньги
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Фото: РИА Новости/Павел Львов
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Каждый пятый россиянин, уехав отдыхать, больше всего боится потерять документы или деньги, показал опрос, проведенный «АльфаСтрахованием». Результаты исследования опубликованы 19 мая на сайте организации.

Еще 21% участников исследования назвали опоздание на рейс, автобус или поезд своим самым большим отпускным кошмаром. Почти 19% боятся забыть дома часть багажа, а 16% — потерять его.

8% респондентов боятся заболеть и пролежать в номере всю поездку, 9,4% боятся, что заболеет ребенок, дополняет «Газета.Ru».

Кроме того, почти 40% тех, кто когда-либо отдыхал в России, в отпуске обращались к врачу. В заграничных поездках этот процент чуть ниже — 33%. При этом, согласно опросу, главные причины обращений за медицинской помощью во время поездок внутри страны — пищевое отравление. За границей к нему добавились проблемы с давлением.

Согласно опросу, отменять поездку приходилось почти 40% российских путешественников. Так, каждый третий вынужден отказаться от тура из-за работы, каждый четвертый — из-за болезни или травмы. 26% отменяют отпуск по причине болезни детей. У каждого десятого россиянина все планы рушатся из-за переносов рейсов и логистических проблем.

Отпуск предстоящим летом запланировали уже почти 60% опрошенных. Самое популярное заграничное направление — Турция, а в России — Сочи.

Ранее, 12 мая, сервис для поиска работы и подбора сотрудников «Работа.ру» и сервис планирования путешествий по России Russpass провели исследование и узнали, сколько россиян планируют отправиться в путешествие мечты в 2023 году, куда они поедут в отпуск и по какому принципу выберут направление.

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Согласно опросу, две трети россиян (66%) в этом году планируют воплотить мечту о путешествии по РФ. Большинство россиян хотели бы посетить Сочи, такой вариант отметил 41% респондентов. 38% участников опроса отправились бы в путешествие на Алтай, 37% — в Анапу, а 33% — в Санкт-Петербург. Почти каждый третий опрошенный (30%) хотел бы посетить Москву. По 17% участников опроса для ближайшего отпуска выбрали бы Байкал, Камчатку и Карелию.

2 мая Минэкономразвития РФ сообщило, что туристический поток по России в I квартале 2023 года увеличился на 19%. Отмечается, что почти на 20% увеличилось размещение в отелях по сравнению с I кварталом прошлого года.

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