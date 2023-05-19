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В МГУ назвали предсказуемой повестку саммита «большой семерки»

Политолог Коньков: повестка саммита «большой семерки» весьма предсказуема
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Фото: Global Look Press/POOL
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Повестка саммита «большой семерки», который пройдет в японской Хиросиме 19–21 мая, весьма предсказуема. Об этом 19 мая «Известиям» заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

«В очередной раз страны «большой семерки» собираются и каждый раз выдумывают, о чем бы таком поговорить, чтобы не нести за это ответственность. В этот раз концентрируют свои усилия вновь на антироссийской повестке. Будут анализировать возможность новых санкций. Есть варианты обсуждения запрета любого импорта в Россию, но, как известно, многие аналитики говорят о том, что такого рода предложение не найдет своего воплощения», — считает он.

Также, по мнению политолога, в рамках мероприятия будут предприниматься попытки модифицировать санкционную политику в отношении РФ.

«Но, как известно, в большей степени уже все имевшие хоть какую-то реальную эффективность меры были приняты. Сегодня всем антироссийским силам осталось только скрести по сусекам. И «большая семерка» в данном случае будет выступать исключительно как собрание тех, кто берет на себя представления о том, что они могут говорить от имени всего мира», — подчеркнул Коньков.

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Ранее в этот день агентство Reuters, ссылаясь на имеющееся у него совместное заявление лидеров «семерки», которое пока еще не опубликовано, написало, что лидеры стран G7 договорились вводить дополнительные санкции и ограничительные меры, чтобы повысить издержки России и тех стран, которые ее поддерживают в связи с ситуацией вокруг Украины.

Также 19 мая глава Евросовета Шарль Мишель на пресс-конференции в Хиросиме сообщил, что Евросоюз планирует ввести ограничения на торговлю алмазами из России.

При этом в конце апреля глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявлял, что Европейский союз не готов представить 11-й пакет санкций в отношении России.

Еще в марте президент России Владимир Путин охарактеризовал ситуацию с антироссийскими санкциями пословицей «Не рой другому яму, а то сам в нее попадешь». Он указал, что освободившиеся после ухода западных компаний ниши заняли отечественные производители и спада потребительского рынка в РФ не произошло.

Западные страны усилили санкционное давление на Москву в связи с проведением спецоперации по защите Донбасса. Решение о ее начале было объявлено 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за украинских обстрелов.

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