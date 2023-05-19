В МГУ усомнились в эффективности проведения «мирного саммита» без участия РФ

Предложение президента Украины Владимира Зеленского провести мирный саммит «большой семерки», касающийся судьбы его страны, является попыткой создать новый информационный эффект. Об этом 19 мая «Известиям» заявил кандидат политических наук, доцент кафедры политического анализа факультета государственного управления МГУ им. М.В. Ломоносова Александр Коньков.

«В прошлом году Зеленский тоже отличился тем, что предложил Западу проводить без российского участия некие сборища. Это попытка создать новый информационный эффект. Никакого содержания за такого рода названием «мирный саммит» следовать не будет. Все эти саммиты, которые инициировались Западом и Зеленским, ставят перед собой исключительно информационные задачи для того, чтобы на протяжении некоего промежутка времени раскручиваться в медийных сферах. Очевидно, что без реального субстантивного наполнения, а его не предвидится, такие встречи будут заканчиваться ничем», — сказал он.

Ранее в этот день секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов подтвердил, что украинский президент посетит саммит G7 в Японии.

Накануне сенатор Совета Федерации Сергей Цеков в разговоре с «Известиями» отметил, что Зеленскому выгоден конфликт на территории его страны, а все его мирные инициативы — лишь видимость.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.