Один человек пострадал при обстреле Энергодара в Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 19 мая сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своем Telegram-канале.

«В результате утреннего обстрела Энергодара боевиков ВСУ есть как минимум один пострадавший. Водитель скорой помощи получил осколочное ранение голени», — написал Рогов.

Он сообщает, что ВСУ наносят удары по Энергодару с 6:00 из тяжелых видов вооружений. По словам Рогова, на въезде в город было не менее пяти прилетов. Он также сообщил, что осколки повредили автомобиль местных жителей.

По его словам, целью ВСУ является КПП на въезде в город.

В Энергодаре располагается крупная Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС). Рогов 12 мая сообщал, что киевские власти пытаются запугать ее сотрудников угрозами расправы. Между тем станция продолжает свою работу.

7 мая сообщалось о намерении ВСУ захватить Запорожскую АЭС при контрнаступлении. По словам Владимира Рогова, в разработке тактики контрнаступления украинских войск участвуют американские и британские кураторы.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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