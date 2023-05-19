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Арт-расчеты гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б» разгромили лесные опорпункты националистов

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Артиллерийские расчеты 152-миллиметровых самоходных гаубиц «Мста-С» и буксируемых гаубиц «Мста-Б» Центрального военного округа (ЦВО) поразили живую силу и технику противника, а также замаскированные в лесу опорпункты националистов. Кадры стрельбы, которая велась с закрытых и открытых огневых позиций осколочно-фугасными снарядами, показало Минобороны 19 мая.

«Недавно уничтожили танк. Огневая задача пришла ночью. Дальность цели — 21 км. Уничтожили с четвертого снаряда. Основные огневые точки — скопления живой силы противника, операторы БПЛА, которые засели где-то в лесополосах. Вычисляют их по излучениям. Нам приходит цель и в течение двух минут мы ее поражаем», — рассказал командир гаубичной батареи.

Артиллерийские расчеты ЦВО регулярно уничтожают цели Вооруженных сил Украины (ВСУ). Особое внимание уделялось контрбатарейной борьбе, в ходе которой самоходные гаубицы выезжали на открытую местность и производили серию выстрелов по военным объектам противника, вынуждая его открыть ответный огонь.

После боевые машины оперативно меняли позицию, а в это время расчеты буксируемых гаубиц наносили удары с закрытых огневых позиций по открывшим огонь артиллерийским установкам ВСУ, добавили в Минобороны.

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18 мая Минобороны России показало, как расчет орудий «Мста-Б» Воздушно-десантных войск уничтожил вражескую пехоту, укрывшуюся в блиндажах и домах частного сектора.

16 мая корреспондент «Известий» Ярослав Богат показал работу артиллеристов по позициям ВСУ из гаубицы «Мста-Б» в районе Белогоровки. Солдат с позывным Амурчик подчеркнул, что российские военные ведут работу по позиции украинских националистов круглосуточно. По его словам, боевая работа начинается, как только бойцам обозначают цель.

Специальная военная операция по защите населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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