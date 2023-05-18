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Собянин назвал предполагаемую дату запуска южного участка МСД

Собянин: южный участок МСД могут запустить уже в текущем году
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Фото: Официальный сайт мэра Москвы
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Работы на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) могут завершиться уже в текущем году. Об этом 18 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, готовность всех пусковых комплексов МСД составляет от 65 до 95%.

«Но для этого нужно, чтобы все пусковые комплексы вошли в строй одновременно. Это очень сложно, потому что каждый из них имеет свою специфику, особенности и проблемы», — цитирует главу города официальный сайт мэра Москвы.

Собянин также указал, что южный участок Московского скоростного диаметра является одним из сложнейших городских дорожных строительных проектов в мире.

В свою очередь, генеральный директор АО «Московская инженерно-строительная компания» Фарит Хайдаров отметил, что работы идут круглосуточно, всего на объекте трудится более 400 человек, задействовано 100 единиц техники.

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Ранее, 30 марта, Собянин сообщил, что движение транспорта по Сабуровскому мосту на южном участке МСД планируется запустить в 2023 году. По словам градоначальника, строительство моста близится к завершению.

До этого, 29 марта, мэр Москвы сообщил, что на севере столицы построят четыре новых железнодорожных путепровода. Они будут построены на пересечении Октябрьского направления МЖД и МЦД-1. Водители смогут напрямую доехать до северного участка МСД из района Останкинский.

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