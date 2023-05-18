Собянин назвал предполагаемую дату запуска южного участка МСД

Работы на южном участке Московского скоростного диаметра (МСД) могут завершиться уже в текущем году. Об этом 18 мая сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, готовность всех пусковых комплексов МСД составляет от 65 до 95%.

«Но для этого нужно, чтобы все пусковые комплексы вошли в строй одновременно. Это очень сложно, потому что каждый из них имеет свою специфику, особенности и проблемы», — цитирует главу города официальный сайт мэра Москвы.

Собянин также указал, что южный участок Московского скоростного диаметра является одним из сложнейших городских дорожных строительных проектов в мире.

В свою очередь, генеральный директор АО «Московская инженерно-строительная компания» Фарит Хайдаров отметил, что работы идут круглосуточно, всего на объекте трудится более 400 человек, задействовано 100 единиц техники.

Ранее, 30 марта, Собянин сообщил, что движение транспорта по Сабуровскому мосту на южном участке МСД планируется запустить в 2023 году. По словам градоначальника, строительство моста близится к завершению.

До этого, 29 марта, мэр Москвы сообщил, что на севере столицы построят четыре новых железнодорожных путепровода. Они будут построены на пересечении Октябрьского направления МЖД и МЦД-1. Водители смогут напрямую доехать до северного участка МСД из района Останкинский.