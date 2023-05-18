Стало известно о подготовке США к заморозке конфликта на Украине на десятилетия

Администрация президента США Джо Байдена готовится к сценарию, по которому конфликт на Украине может заморозиться на десятилетия. Об этом 18 мая сообщает газета Politico со ссылкой на предварительные обсуждения, состоявшиеся в различных американских ведомствах и Белом доме.

Варианты долгосрочной заморозки боевых действий, о которых сейчас говорят американские официальные лица, включают вопросы об установлении потенциальных границ, которые согласились бы не пересекать как Украина, так и Россия.

«Это сценарий, который может оказаться наиболее реалистичным в долгосрочной перспективе, учитывая, что ни Киев, ни Москва не склонны когда-либо признавать поражение. Это также становится все более вероятным на фоне растущего в администрации чувства того, что предстоящее украинское контрнаступление не нанесет России смертельный удар», — подчеркивают журналисты.

При этом журналисты подчеркнули, что замороженный конфликт тоже может быть политически приемлемым долгосрочным результатом. В таком случае ни одной из сторон не нужно будет признавать какие-либо новые границы. Однако при таком исходе нужно будет прекратить огонь по установленной линии.

«Мы планируем на долгосрочную перспективу, независимо от того, выглядит ли она замороженной или оттаявшей», — передает издание слова официального представителя США, которому известно содержание дискуссий в администрации Байдена.

По его словам, эти планы остаются в центре внимания американских политиков.

Одни чиновники из США считают, что Украине должен принадлежать Мариуполь и выход к Азовскому морю, другие при этом обращают меньше внимания на размещение линий, но при условии, что Украина будет в безопасности в будущем.

Журналисты подчеркивают, что эти обсуждения пока находятся на ранних стадиях. При этом издание со ссылкой на официальные лица из США заявляет, что противостояние на Украине будет оставаться горячим довольно долго.

В этот день представитель канцелярии президента Польши Марчин Пшидач, отвечающий за международную проблематику, заявил, что заморозка конфликта на Украине с его последующим периодическим возобновлением не соответствует интересам стран Евросоюза (ЕС).

За день до этого заявления, американский журналист-расследователь Сеймур Херш опубликовал на своем сайте материал о том, что группа европейских стран, куда входят Венгрия, Литва, Эстония, Чехословакия и Латвия во главе с Польшей тайно призывает президента Украины Владимира Зеленского остановить конфликт с Россией, даже если для этого украинскому лидеру придется уйти в отставку.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.