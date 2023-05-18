Двое дорожных рабочих пострадали в ДТП в Ульяновске

Грузовой автомобиль наехал на дорожных рабочих в Ульяновске. Травмы получили два человека.

Авария произошла утром 18 мая в Засвияжском районе. На трассе Ульяновск — Саранск водитель грузового автомобиля Ford совершил наезд на рабочих, которые выставляли ограничительные знаки для выполнения разметки. Об этом сообщает Ulpravda.ru. По предварительным данным, автомобилист отвлекся на навигатор и не заметил рабочих.

Травмы получили два человека. Спасатели отключили аккумулятор в грузовом автомобиле и помогли погрузить пострадавших в машину скорой помощи.

В Омске водитель троллейбуса потерял сознание во время движения и допустил наезд на столб. Травмы получили шесть человек.