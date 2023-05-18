В Омске в аварии с троллейбусом пострадали шесть человек
В Омске водитель троллейбуса потерял сознание во время движения и врезался в столб. Как стало известно в четверг, 18 мая, в результате аварии пострадали шесть человек.
«В ДТП на Космическом проспекте пострадали шесть человек, все взрослые. Троих увезли [на скорой помощи], троим оказана помощь на месте», — рассказали ТАСС в пресс-службе регионального УГИБДД.
Отмечается, что в салоне троллейбуса находились восемь человек.
Накануне в Рязани при столкновении с легковым автомобилем Mitsubishi Lancer пострадали водитель и пассажир мотоцикла Suzuki. Они были госпитализированы. Детали случившегося выясняются.