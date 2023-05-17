Два человека пострадали в ДТП с мотоциклом в Рязани

Два человека получили травмы при столкновении легкового автомобиля и мотоцикла в Рязани. Об этом сообщает РИА «7 новостей» со ссылкой на информацию ГИБДД.

Авария произошла около 19:30 16 мая на улице Ленина. 30-летний мужчина, управляя мотоциклом Suzuki, допустил столкновение с машиной Mitsubishi Lancer, которой управлял 33-летний мужчина.

Сам мотоциклист и его 32-летний пассажир получили травмы, пишет 62INFO.ru. Пострадавшие были госпитализированы.

Днем ранее в Волжском (Волгоградская область) легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи. От удара иномарку выбросило на трамвайные пути. Никто не пострадал.