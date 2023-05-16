Легковой автомобиль столкнулся с машиной скорой помощи в Волжском

Машина скорой помощи и легковой автомобиль столкнулись на дороге в Волжском (Волгоградская область). От удара иномарку вынесло на трамвайные пути.

Авария произошла днем 16 мая на пересечении улиц Мира и Александрова. По данным сайта «НовостиВолгограда.ру», водитель скорой помощи пытался проехать на запрещающий сигнал светофора, в результате служебный автомобиль врезался в Toyota Camry.

В результате аварии никто не пострадал. В машине скорой помощи пациентов не было. Сотрудники ГИБДД проводят проверку по факту происшествия.

14 мая на трассе «Дон» произошла массовая авария с участием пяти автомобилей. Водитель «Газели» столкнулся с грузовиком Iveco, который после удара врезался в ВАЗ-2107. Тот ударил легковой автомобиль Toyota Camry, иномарка врезалась в Kia Ceed. Водитель «Газели» скончался на месте ДТП.