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21 мая — День Тихоокеанского флота ВМФ России: история и традиции

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Фото: РИА Новости/Алексей Никольский
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В России 21 мая отмечают праздник воинского подразделения с многовековой историей — День Тихоокеанского флота (ТОФ). Боевые суда не раз вставали на защиту границ РФ и играли ключевую роль во многих сражениях. В 2023 году торжество приходится на воскресенье. «Известия» рассказывают читателям об истории и традициях знаменательного дня.

День Тихоокеанского флота – 2023 — история праздника

Истоки праздника берут свое начало в 1731 году. Тогда 10 мая вышел указ сената о создании Охотского военфлота и военного порта в Тихом океане. Долгое время эти пункты морской обороны преимущественно играли роль торговых перевалов, однако в 1854 году флотилия выступила в качестве авангарда в морском сражении с англичанами и французами и открыла первую страницу своих боевых достижений.

В дальнейшем флот сыграл немаловажную роль и в других исторических сражениях — в Русско-японской войне в Японском море, в годы революции 1905–1907 годов, в период Великой Отечественной и советско-японской войн.В 1935 году флот получил свое актуальное название.

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Дата праздника по новому стилю сместилась с 10 на 21 мая. В 1996 году день рождения флотилии был официально закреплен в российском законодательстве наряду с другими праздниками Военно-морского флота РФ.

День Тихоокеанского флота – 2023 — традиции праздника

Центром празднования в знаменательную дату становится Владивосток. В день торжества в порту города поднимают Андреевский флаг, в военных подразделениях проходят торжественные смотры. Командование представляет к наградам лучших бойцов.

Уникальной традицией праздника является гонка на ялах — небольших лодках с веслами. Победитель получает от Тихоокеанского флота особую памятную награду.

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В память о подвигах и жертвах моряков флотилии моряки и благодарные граждане возлагают цветы к мемориалу Боевой славы ТОФ. СМИ освещают героические истории флота в публикациях и репортажах.

18 мая в России также отмечали день еще одного ключевого военно-морского подразделения — Балтийского флота. «Известия» рассказали об истории создания флотилии, ее подвигах и традициях знаменательной даты.

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