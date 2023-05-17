18 мая — День Балтийского флота ВМФ России: история и традиции праздника

В России 18 мая отмечают особый профессиональный и исторический праздник — День Балтийского флота. Это старейшее подразделение в составе российской флотилии, на счету которого множество побед и воинских свершений. В 2023 году праздник приходится на четверг. «Известия» рассказывают об истории и традициях знаменательного дня.

День Балтийского флота – 2023 — история

Дата праздника перекликается с днем крупного сражения в устье Невы в 1703 году. Император Петр I вывел морские войска против шведов и одержал крупную победу — трофеем стали два вражеских судна.

Тогда против врага на воду вышли 30 шлюпок с солдатами Преображенского и Семеновского полков, но именно этот состав принято считать предтечей Балтийского флота, ведь сразу после этого на воду был спущен первый крупный фрегат Балтийского флота, а также положено начало строительству Адмиралтейской верфи и будущей базы Кронштадт, а все участники знаменательного сражения получили медали с надписью «Небываемое бывает».

Вместе с флотом на берегах Невы рос и город Санкт-Петербург, который стал новой столицей России. В последующие годы морские войска еще не раз проявили себя в решающих сражениях и обеспечили защиту рубежей России с северо-западного направления.

День Балтийского флота – 2023 — традиции

Обычно празднования Дня Балтийского флота носят точечный характер. Например, в «столице» морских войск Кронштадте торжество совмещают с Днем города. Масштабные празднества проходят и в Балтийске Калининградской области, где базируются военные суда. Как правило, 18 мая в городе проходят торжественный марш и смотры боеготовности кораблей и военнослужащих. В некоторые годы проводят дни открытых палуб.

Военно-морские музеи открывают к дате торжества тематические выставки, а СМИ освещают историю морских сражений, используя фотохронику и исторические документы. Сами военные получают поздравления от близких и коллег, а руководство представляет к наградам наиболее отличившихся бойцов.

19 марта в России отмечали День моряка-подводника — праздник военнослужащих, обеспечивающих защиту границ страны, неся службу на боевых субмаринах. «Известия» изложили историю и традиции знаменательного дня.