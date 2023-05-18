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Лавров заявил о неготовности США конструктивно решить конфликт на Украине

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Фото: REUTERS/Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko
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США ни в настоящее время, ни в обозримом будущем не готовы к конструктивным действиям по урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил в четверг, 18 мая, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«США не готовы ни на данном этапе, ни, по-моему, в обозримом будущем к какому-либо конструктивному действию касательно урегулирования ситуации на Украине, которую они сами создавали долгие годы», — сказал он на пресс-конференции по итогам переговоров с главой МИД Уганды Джедже Одонго.

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Накануне Лавров также выразил мнение, что кризис на Украине может кончиться тем, что Вашингтон перестанет союзничать с Киевом. По его словам, США могут «бросить» страну в любой момент, так как поддержка будет продолжаться ровно столько, сколько надо американцам.

4 мая замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что именно по решению США мир на Украине не будет возможен. Это связано с тем, что Вашингтон уже является непосредственным участником прямого конфликта с РФ и не хочет его предотвращать.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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