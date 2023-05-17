Лавров допустил отказ США от союзничества с Украиной

Министр иностранных дел России Сергей Ларов не исключил, что кризис на Украине может кончиться тем, что Вашингтон перестанет союзничать с Киевом.

По его словам, Соединенные Штаты могут «бросить» Украину в любой момент, так как поддержка будет продолжаться ровно столько, сколько надо американцам.

В качестве аргументов своей позиции министр привел ряд примеров из истории, когда Вашингтон прерывал партнерские отношения с государствами в необходимый для них момент.

«Мы же видим, как Запад ведет себя с теми, на кого делал ставку в прошлом. Как они бросили президента Египта Хосни Мубарака, который в начале Арабской весны достойно ушел в отставку, никуда не сбежал», — отметил Лавров в интервью телеканалу «Царьград».

Как пояснил Лавров, речь идет о предательстве со стороны правительства экс-президента США Барака Обамы. Именно американские власти тогда поддержали приход Мохаммеда Мурси и исламистское движение «Братья-мусульмане» (признано террористическим и запрещено в РФ). Однако, когда Мубарака — союзника как США, так и России, осудили и привели «в клетку в зал суда», где над ним издевались, российский президент Владимир Путин попросил Обаму повлиять на власти Египта, чтобы Мубарака отпустили.

«На что американцы ушли в кусты», — резюмировал Лавров.

По его словам, США также бросили и афганское руководство, на которое они полагались в ходе 20-летней оккупации этой страны, «которая ничего, кроме разрухи, всплеска терроризма и наркотрафика» не могла дать.

В связи с этим Лавров подчеркнул, что западной дипломатии не существует, а есть прямой подкуп.

Глава российского МИДа выразил надежду на то, современные политические деятели вынесут из истории важный урок.

Ранее, 4 мая, замглавы МИД России Михаил Галузин заявил, что именно по решению США мир на Украине не будет возможен. Это связано с тем, что Вашингтон уже является непосредственным участником прямого конфликта с РФ и не хочет его предотвращать.