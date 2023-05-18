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Пьяный подросток на «Ладе»‎ врезался в опору ЛЭП в Омске

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Подросток в состоянии алкогольного опьянения на автомобиле ВАЗ-2114 на скорости влетел в опору ЛЭП в Омске, сообщает областная Госавтоинспекция в четверг, 18 мая.

ДТП произошло накануне вечером на улице Гашека. За рулем автомобиля находился 17-летний юноша, он не справился с управлением. После того как он врезался в опору, ему понадобилась помощь врачей. Транспортное средство, скорее всего, восстановлению не подлежит, отмечает ИА «Город55».

Позже инспекторы выяснили, что подросток был пьян. Алкотестер при освидетельствовании показал 0,736 мг/л. На место аварии вызвали мать подростка. Женщина должна будет пообщаться с инспекцией по делам несовершеннолетних, отмечает ИА «Омскрегион».

На самого виновника составили несколько протоколов: за вождение в нетрезвом виде, без документов, предусмотренных ПДД, и несоблюдение требований об обязательном страховании. Проводится проверка.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Омске водитель троллейбуса потерял сознание во время движения и врезался в столб. В результате аварии пострадали шесть человек.

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