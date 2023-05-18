Участник СВО спас кошку с котятами из зоны спецоперации

Российские военные, участвующие в спецоперации РФ по защите Донбасса, обнаружили рядом с помещением, в котором они проживали, бездомную кошку. Как рассказал 18 мая «Известиям» боец инженерных войск Яков, после того, как они начали подкармливать животное, кошка постепенно перебралась к военным на постоянное место жительства.

«Прожила она примерно четыре месяца с нами. По вечерам было интересно — если позовешь кис-кис-кис и кошка придет, — значит, все нормально. Это был такой HIMARS-определитель. Кошки же не придут туда, где опасно, они же чувствуют. Значит, раз кошка в комнате, все нормально, можно спать», — рассказал военный.

Через некоторое время солдаты заметили, что кошка немного увеличилась в размерах и подумали, что они просто поправилась от хорошей еды.

«Думали, что переела. Месяца четыре ходила толстая, а потом вдруг — родила котят. Она себе еще гнездо так разложила из книг со сказками русскими, там и картинки с котятами. То есть все очень символично получилось», — поделился Яков.

Теперь военнослужащий ищет дом для появившихся на свет детенышей. О том, что их подопечная стала матерью, военные сообщили в близлежащую школу. После того, как учитель передала эту информацию детям, одну маленькую кошечку, которой дали имя Муся, уже забрали в семью.

Ранее, 26 марта, корреспондент «Известий» Линар Гинатулин рассказал, что удары украинских радикалов по Мариуполю вынуждали горожан прятаться в подвалах и оставлять животных дома. В один из обстрелов мать с двумя детьми бросилась спасаться в подвал, а их кот убежал через разбитое окно. Позже оказалось, что кот был эвакуирован из Мариуполя в приют в подмосковном Подольске. Хозяйка животного написала волонтеру в приюте, и спустя полдня кот оказался в Суздале со своей семьей.

Волонтеры из РФ поддерживали животных Донбасса кормами и необходимыми средствами для содержания. В мае 2022 года две фуры гуманитарной помощи для животных, собранной в рамках кампании «Зоодруг», были доставлены в Херсон, Мелитополь, Донецк и Мариуполь.

В июне 2022 года корреспондент «Известий» Роман Польшаков побывал у ветеринара из Мариуполя, который в обычном частном доме начал принимать четвероногих «пациентов», пострадавших от обстрелов украинских националистов. Очередь у доктора занимали уже с 8 утра. Он работал без выходных, а некоторым клиентам оказывал помощь удаленно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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