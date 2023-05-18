Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин назвал перспективу полного освобождения Артемовска достаточно близкой
Происшествия
Пушилин заявили о работе по снижению обстрелов Донецка и других городов
Экономика
В Госдуме оценили идею ЕК ослабить санкции для ухода европейских компаний из РФ
Экономика
Путин заявил о рекордном урожае зерна по итогам 2022 года
Политика
В Госдуме усомнились в принятии Украины в НАТО
Мир
В офисе Зеленского заявили о ненависти к России
Мир
В Кремле пообещали не оставлять без ответа недружественные действия против России
Авто
В Белоруссии выпустят авто собственного производства из российских комплектующих
Экономика
В Кремле заявили об относительном результате на переговорах по зерновой сделке
Мир
В МИД России заявили о проработке визита миротворческой миссии Африки в Москву
Авто
На российском рынке в продаже появилась новая Skoda Octavia
Авто
Toyota запланировала возродить культовую модель Celica
Общество
В Подмосковье ограничили посещение лесов до 23 мая
Сюжет:

Участник СВО спас кошку с котятами из зоны спецоперации

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российские военные, участвующие в спецоперации РФ по защите Донбасса, обнаружили рядом с помещением, в котором они проживали, бездомную кошку. Как рассказал 18 мая «Известиям» боец инженерных войск Яков, после того, как они начали подкармливать животное, кошка постепенно перебралась к военным на постоянное место жительства.

«Прожила она примерно четыре месяца с нами. По вечерам было интересно — если позовешь кис-кис-кис и кошка придет, — значит, все нормально. Это был такой HIMARS-определитель. Кошки же не придут туда, где опасно, они же чувствуют. Значит, раз кошка в комнате, все нормально, можно спать», — рассказал военный.

Через некоторое время солдаты заметили, что кошка немного увеличилась в размерах и подумали, что они просто поправилась от хорошей еды.

«Думали, что переела. Месяца четыре ходила толстая, а потом вдруг — родила котят. Она себе еще гнездо так разложила из книг со сказками русскими, там и картинки с котятами. То есть все очень символично получилось», — поделился Яков.

Теперь военнослужащий ищет дом для появившихся на свет детенышей. О том, что их подопечная стала матерью, военные сообщили в близлежащую школу. После того, как учитель передала эту информацию детям, одну маленькую кошечку, которой дали имя Муся, уже забрали в семью.

Завоевать репутацию: ВФУ теряют последние укрепленные рубежи в Артемовске
Потеря объявленного неприступной крепостью города грозит Украине огромными имиджевыми издержками

Ранее, 26 марта, корреспондент «Известий» Линар Гинатулин рассказал, что удары украинских радикалов по Мариуполю вынуждали горожан прятаться в подвалах и оставлять животных дома. В один из обстрелов мать с двумя детьми бросилась спасаться в подвал, а их кот убежал через разбитое окно. Позже оказалось, что кот был эвакуирован из Мариуполя в приют в подмосковном Подольске. Хозяйка животного написала волонтеру в приюте, и спустя полдня кот оказался в Суздале со своей семьей.

Волонтеры из РФ поддерживали животных Донбасса кормами и необходимыми средствами для содержания. В мае 2022 года две фуры гуманитарной помощи для животных, собранной в рамках кампании «Зоодруг», были доставлены в Херсон, Мелитополь, Донецк и Мариуполь.

В июне 2022 года корреспондент «Известий» Роман Польшаков побывал у ветеринара из Мариуполя, который в обычном частном доме начал принимать четвероногих «пациентов», пострадавших от обстрелов украинских националистов. Очередь у доктора занимали уже с 8 утра. Он работал без выходных, а некоторым клиентам оказывал помощь удаленно.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия»

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023