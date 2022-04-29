Ульяновские ветеринары заботятся о питомцах беженцев из Мариуполя. Об этом 29 апреля сообщило Ulpravda.ru.

Семьи, прибывшие месяц назад из Мариуполя в Ульяновск, привезли с собой домашних животных. Некоторые переселенцы временно отдали питомцев под присмотр специалистов в приют фонда защиты животных «Флор и Лавр». Сейчас на попечении ветеринаров три кошки, два котенка и две шиншиллы днем ранее фонду передали собаку породы пекинес по кличке Кука.

«Хозяина собаки кладут в больницу на два месяца. Так как Александр приехал в Ульяновск один, у него нет родственников и, соответственно, оставить собаку на попечение некому. Мы выступили с инициативой приютить у себя на время животное», — рассказала директор фонда Татьяна Семенова.

Все животные в фонде содержатся в комфортных условиях, отметила Семенова, и это заслуга не только ветеринаров, но и жителей Ульяновской области. Всех подопечных обеспечивают необходимым кормом и специальными средствами.

7 апреля в Московском зоопарке стартовала Всероссийская акция по сбору помощи зоопаркам, аквариумам и зооуголкам Донбасса и Украины #МыВместе. В рамках акции Московский зоопарк и Союз зоопарков и аквариумов России совместно с движением #МыВместе и «Общероссийским народным фронтом» оказал адресную помощь животным регионов в поставке кормов, лекарственных препаратов, а также стройматериалов для восстановления разрушенных вольеров.