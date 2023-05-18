Реклама
Прямой эфир
Армия
Пушилин назвал перспективу полного освобождения Артемовска достаточно близкой
Происшествия
Пушилин заявили о работе по снижению обстрелов Донецка и других городов
Экономика
В Госдуме оценили идею ЕК ослабить санкции для ухода европейских компаний из РФ
Экономика
Путин заявил о рекордном урожае зерна по итогам 2022 года
Политика
В Госдуме усомнились в принятии Украины в НАТО
Мир
В офисе Зеленского заявили о ненависти к России
Мир
В Кремле пообещали не оставлять без ответа недружественные действия против России
Авто
В Белоруссии выпустят авто собственного производства из российских комплектующих
Экономика
В Кремле заявили об относительном результате на переговорах по зерновой сделке
Мир
В МИД России заявили о проработке визита миротворческой миссии Африки в Москву
Авто
На российском рынке в продаже появилась новая Skoda Octavia
Авто
Toyota запланировала возродить культовую модель Celica
Общество
В Подмосковье ограничили посещение лесов до 23 мая
Сюжет:

Военный эксперт обозначил ключевой признак начала контрнаступления ВСУ

Эксперт Мэтрик: концентрация техники Запада на передовой будет признаком начала наступления ВСУ
0
Фото: REUTERS/Gleb Garanich
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ключевым признаком начала контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) станет концентрация всей западной военной техники на передовой, заявил 18 мая военный эксперт, сотрудник оборонной программы Центра новой американской безопасности Эндрю Мэтрик.

«Реальным признаком <...> наступления будет использование бронетехники Запада», — приводит издание Business Insider слова эксперта.

Он уточнил, что большая концентрация оружия и техники на передовой, которые ВСУ получили от западных партнеров, будет ключевым предвестником начала контрнаступления.

Также, по мнению Мэтрика, пока не ясно, удастся ли Киеву исполнить на поле боя задуманный план.

Кроме того, эксперт добавил, что официально украинские власти объявят о контрнаступлении в тот момент, когда для всех это уже будет очевидным фактом, пишет «Газета.Ru».

Арифметика боя: в апреле ВФУ потеряли 15 тыс. человек
Украинские формирования уже к осени будут серьезно обескровлены, что скажется на их боеспособности, считают эксперты

Вместе с тем 16 мая замглавы офиса президента Украины Игорь Жовква признал, что ВСУ не хватает вооружения для контрнаступления.

При этом генерал-лейтенант США в отставке Марк Хертлинг ранее, 15 мая, предположил, что украинские войска не начинают контрнаступление из-за высоких рисков и сложности предстоящей операции.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023