Реклама
Прямой эфир
Общество
Минтранс Крыма анонсировал восстановление поврежденного участка ж/д к вечеру
Происшествия
Губернатор Курской области сообщил о двух пострадавших при атаке беспилотника ВСУ
Армия
В ЛНР сообщили о запрете командования ВСУ посещать передовые позиции офицерам
Происшествия
Аксенов заявил об отсутствии пострадавших при сходе вагонов с зерном с рельсов в Крыму
Мир
В ЛНР заявили об усилении атак ВСУ дронами на краснолиманском направлении
Мир
В Хмельницкой области сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Происшествия
В Крыму приостановили движение электропоездов между Симферополем и Севастополем
Мир
Власти Одессы сообщили о взрыве на объекте промышленности
Экономика
Американский инвестор предрек исчезновение МВФ и Всемирного банка
Армия
ВСУ выставляют посты ПВО на крышах домов из-за нехватки средств обнаружения
Мир
Сунак назвал последствием Brexit появление дешевого пива в Британии
Мир
Дети из российских поселков Шпицбергена отпраздновали День Конституции Норвегии
Происшествия
В Санкт-Петербурге машина ДПС повисла на дорожном ограждении после ДТП

ФИФА провела презентацию логотипа чемпионата мира по футболу 2026 года

0
Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Международная федерация футбола (ФИФА) провела презентацию логотипа чемпионата мира 2026 года, сообщается 18 мая на сайте организации.

123

Фото: fifa.com

Впервые на логотипе турнира будет реальное изображение Кубка мира, а также год проведения ЧМ. Позже будут представлены 16 логотипов городов, в которых пройдут игры турнира.

Презентация состоялось в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе при участии президента ФИФА Джанни Инфантино, двукратного чемпиона мира бразильского футболиста Роналдо, бывшего голкипера мексиканской сборной Хорхе Кампоса, экс-вратаря сборной Канады Крейга Форреста, а также двукратной чемпионки мира в составе сборной США Карли Ллойд.

Рыцари мяча: символическая сборная ЧМ-2022
Мбаппе, Месси, Амрабат и другие герои — по версии «Известий» и «Спорт-Экспресса»

Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и впервые в турнире примут участие 48 команд.

Предыдущий ЧМ, прошедший в прошлом году, выиграла Аргентина, обыграв в финале сборную Франции.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023