ФИФА провела презентацию логотипа чемпионата мира по футболу 2026 года
Международная федерация футбола (ФИФА) провела презентацию логотипа чемпионата мира 2026 года, сообщается 18 мая на сайте организации.
Впервые на логотипе турнира будет реальное изображение Кубка мира, а также год проведения ЧМ. Позже будут представлены 16 логотипов городов, в которых пройдут игры турнира.
Презентация состоялось в обсерватории Гриффита в Лос-Анджелесе при участии президента ФИФА Джанни Инфантино, двукратного чемпиона мира бразильского футболиста Роналдо, бывшего голкипера мексиканской сборной Хорхе Кампоса, экс-вратаря сборной Канады Крейга Форреста, а также двукратной чемпионки мира в составе сборной США Карли Ллойд.
Чемпионат мира 2026 года пройдет в США, Канаде и Мексике и впервые в турнире примут участие 48 команд.
Предыдущий ЧМ, прошедший в прошлом году, выиграла Аргентина, обыграв в финале сборную Франции.