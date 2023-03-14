ФИФА объявила о новом формате чемпионата мира с 48 сборными

Совет ФИФА во вторник, 14 марта, утвердил новый формат чемпионата мира (ЧМ) с 2026 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Отмечается, что впервые участие в турнире примут 48 сборных, которые разобьют на 12 групп по четыре команды.

Первая и вторая из каждой группы, и восемь лучших команд из занявших третьи места выйдут в 1/16 финала. Всего на мундиале будет 104 матча, а турнир продлится 39 дней.

В ФИФА указали, что принятый формат обладает тремя преимуществами. Во-первых, снижается риск сговора. Во-вторых, все команды сыграют по три матча. В-третьих, у коллективов будет время на отдых по ходу чемпионата.

ЧМ-2026 впервые пройдет в трех странах: США, Канаде и Мексике.

В конце февраля форвард «Пари Сен-Жермен» и сборной Аргентины Лионель Месси получил награду ФИФА как лучший футболист 2022 года.

В финале ЧМ-2022, который состоялся 18 декабря, Аргентина обыграла сборную Франции (3:3, 4:2 — пенальти). Месси оформил дубль и был признан лучшим игроком турнира.