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В Москве погибла женщина-инвалид в результате пожара в квартире

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Фото: ИЗВЕСТИЯ
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В ночь на 18 мая маломобильная женщина-инвалид погибла при пожаре в квартире в Москве.

По информации «Известий», на улице Сергия Радонежского в доме № 2 на втором этаже около полуночи загорелась квартира.

Дым, который повалил из комнаты, заметила сиделка. Женщина пыталась потушить огонь водой из ведер, однако это не увенчалось успехом. На место пожара вызвали экстренные службы.

«Пришла соседка, дверь открыл, из подъезда пошел дым прям в квартиру сильный. Я начал задыхаться, дверь закрыл», ― поделился сосед Дмитрий.

С глаз золой: в РФ могут ужесточить контроль за пожароопасными отходами
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17 мая в центре Москвы произошло возгорание жилого пятиэтажного дома. По информации «Известий», пожар произошел в доме № 26 на улице Грузинский Вал.

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