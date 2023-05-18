Реставрацию усадьбы Покровское-Стрешнево планируют завершить до конца года

Усадьбу Покровское-Стрешнево в Москве планируют отреставрировать до конца 2023 года. Об этом в среду, 17 мая, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В прошлом году специалисты привели в порядок парк, который находится между Волоколамским и Ленинградским шоссе. В этом году планируется восстановить главный дом, оранжерею, а также ограду с башенками и регулярный сад, пишет НСН.

По словам Собянина, в главном доме уже отреставрировали фасады кирпичных пристроек. Кроме того, воссозданы полукруглые белокаменные лестницы, лепной декор, цоколь здания и окна, а кровля покрыта медью, отмечает сайт aif.ru.

В ходе работ планируется усиление и замена деревянных балок, покрытие медью отливов и выступающих декоративных элементов фасада и карнизов, а также реставрация мрамора лестницы. Кроме того, на территории усадьбы благоустроят аллеи, сообщает телеканал «360». Гости усадьбы смогут гулять по брусчатке, воссозданной на исторический манер, пишет «Москва 24».

Чиновник добавил, что реставрация проводится с использованием архивных фотографий и чертежей, и «в результате реставрации… Москва вновь обретет почти утраченную жемчужину», отмечает агентство городских новостей «Москва».

16 мая стало известно, что в Пскове до конца 2023 года намерены завершить реставрацию Пороховых погребов и колокольни Троицкого собора.

На колокольне завершена замена кровли, выполнено золочение купола и шпиля с крестом. Также частично приведен в порядок верхний ярус. Осталось отремонтировать фасады и провести внутренние отделочные работы.