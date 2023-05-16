Реставрацию Пороховых погребов в Пскове завершат до конца 2023 года

В Пскове до конца 2023 года намерены завершить реставрацию Пороховых погребов и колокольни Троицкого собора. Как сообщает пресс-центр правительства региона, работы на объектах обсудили губернатор Михаил Ведерников и председатель попечительского совета Фонда развития территорий, председатель Совета АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)» Сергей Степашин в ходе визита последнего в Псков во вторник, 16 мая.

Как рассказал гендиректор АНО Денис Василенко, здание Пороховых погребов не использовалось с 1918 года, не отапливалось, в связи с чем потребовалось серьезное укрепление фундаментов, замена разрушенного камня в стенах. Фасады уже отремонтированы, продолжается монтаж инженерных сетей, пишет Псковское агентство информации.

На колокольне завершена замена кровли, выполнено золочение купола и шпиля с крестом. Также частично приведен в порядок верхний ярус. Осталось отремонтировать фасады и провести внутренние отделочные работы.

Как уточняет Псковская Лента Новостей, леса с колокольни могут убрать уже через месяц. Полностью завершить реставрацию планируется до конца года.

«Все объекты стараемся максимально приспособить под современное использование, насколько позволяют нам нормы и закон о реставрации», — заявил руководитель АНО, добавив, что работы ведутся в графике.

Общая стоимость реставрации двух объектов культурного наследия составляет 220 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета.