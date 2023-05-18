Взвод лейтенанта Воронина разгромил националистов и удержал занятые рубежи

Гаубичный самоходно-артиллерийский взвод под командованием лейтенанта Сергея Воронина выполнял боевую задачу по артиллерийской поддержке подразделений российских мотострелков на важном рубеже обороны, когда враг превосходящими силами попытался выбить их с занимаемых рубежей. О новых подвигах военнослужащих в зоне спецоперации в четверг, 18 мая, рассказали в Минобороны РФ.

При поддержке артиллерии и минометов националисты атаковали российские позиции силами пехоты, укрепленной танками и боевыми машинами пехоты. Несмотря на это, лейтенант Воронин обеспечил непрерывную боевую работу своего самоходно-артиллерийского взвода, а также взаимодействие и координацию с другими российскими артподразделениями.

Получив задачу на уничтожение и координаты целей противника, гаубичный артиллерийский дивизион открыл огонь по врагу, точно поражая и упреждая его действия. В результате российское артиллерийское подразделение уничтожило отделение мотопехоты боевиков, две боевые бронированные машины иностранного производства, поразило полевой склад боеприпасов противника. Так была сорвана атака противника и попытка отбить занятые российскими войсками позиции.

Старший сержант Магомед Исмаилов — командир боевой машины реактивной системы залпового огня, обороняя стратегически важный населенный пункт в составе реактивного артиллерийского дивизиона, обеспечивал поддержку и прикрытие российских мотострелковых подразделений.

На линии боевого соприкосновения, подвергаясь артиллерийскому и минометному обстрелу, Исмаилов своевременно обнаружил выдвижение личного состава, автомобильной и бронетанковой техники боевиков в направлении российских позиций.

Получив команду на уничтожение группы, он с сослуживцами атаковал врага прицельным артиллерийским огнем и уничтожил боевую машину пехоты, бронеавтомобиль и до 10 националистов. Поразив бронетехнику и пехоту противника, старший сержант Исмаилов оперативно вывел боевую машину из зоны вражеского артиллерийского огня в безопасный район.

Его действия и расчеты, оперативная работа команды помогли сорвать атаку боевиков и удержать контроль над населенным пунктом.

Днем ранее, 17 мая, Минобороны рассказывало о том, как сержант Михаил Гладилин в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных сил удерживал стратегически важный объект. Также в условиях непрекращающегося огня он передавал информацию об объектах врага артиллерийским подразделениям, пока разрыв снаряда не повредил радиостанцию.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.