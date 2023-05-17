Сержант Гладилин разгромил группу противника и починил разбитую обстрелом радиостанцию

Сержант Михаил Гладилин в составе батальонной тактической группы российских Вооруженных Сил удерживал стратегически важный объект и в условиях непрекращающегося огня передавал информацию об объектах врага артиллерийским подразделениям. О новых подвигах военнослужащих в зоне спецоперации в среду, 17 мая, рассказали в Минобороны РФ.

В ходе очередного залпа радиостанция получила осколочные повреждения от разовравшегося рядом снаряда, в результате чего российские военнослужащие лишились возможности корректировать огонь. Тогда сержант Гладилин, несмотря на угрозу собственной жизни, выдвинулся к поврежденной аппаратуре для ее восстановления.

В процессе ремонта радиостанции сержант обнаружил приближающуюся группу противника. В сложной боевой обстановке он быстро сориентировался, скрытно переместился в более выгодную для неожиданной атаки позицию и ручной осколочной гранатой поразил троих националистов, а оставшихся уничтожил стрелковым оружием. Затем сержант Гладилин восстановил работоспособность радиостанции и продолжил помогать артиллеристам.

Взвод под командованием гвардии старшего прапорщика Мустафы Сейтваапова выполнял боевую задачу по бесперебойному тыловому обеспечению подразделений бригады, ведущих бой вблизи одного из населенных пунктов.

Продвигаясь к позициям российских войск, колонна с боеприпасами и горюче-смазочными материалами, которой руководил Сейтваапов, подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны украинских националистов.

Несмотря на непрекращающийся обстрел противника, гвардии старший прапорщик организовал выход колонны из-под огня без потерь среди личного состава и техники. Это лишило украинских националистов шансов прервать снабжение российских войск на передовой.

Днем ранее, 16 мая, Минобороны рассказывало о том, как старший лейтенант Иван Степанов огнем из ручного гранатомета лично уничтожил танк Вооруженных сил Украины и вражескую пехоту во время попытки противника прорвать оборону российских военных.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.