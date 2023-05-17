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Задержан подозреваемый в природном пожаре в Свердловской области

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Фото: t.me/mchs66
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Сотрудники МЧС России задержали и передали правоохранительным органам жителя Свердловской области, который поджег сухую траву в селе Тюльгаш. В результате возгорания площадь разразившегося пожара составила 270 га. Об этом ГУ МЧС по Свердловской области сообщили в своем Telegram-канале 17 мая.

«Сегодня в 12:03 (10:03 мск. — Ред.) поступило сообщение о пожаре по адресу: Нижнесергинский муниципальный район — в 2 км от села Тюльгаш. На площади 270 га горела сухая трава. Угрозы распространения огня на леса и населенные пункты нет», — говорится в публикации ведомства.

В 17:35 (15:35 мск) пожарным удалось локализовать горение, а в 20:19 (18:19 мск) — ликвидировать его.

«В тушении пожара участвовали 22 человека и шесть единиц техники. <…> В обстоятельствах произошедшего предстоит разобраться следственным органам», — сообщили в МЧС РФ по региону.

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Ранее в этот день глава МЧС России Александр Куренков сказал, что Свердловская область на сегодняшний день является одной из наиболее подверженных пожарам субъектов РФ. Он отметил, что в Свердловской, Курганской и Тюменской областях в результате распространения огня в 25 населенных пунктах повреждены более 6 тыс. строений, в том числе 802 жилых дома.

17 мая региональный главк МЧС заявил о пожаре на складе готовой продукции и аппаратуры птицефабрики в поселке Буланаш Свердловской области. По данным ведомства, загорелось здание на площади 400 кв. м. Из него эвакуировались 30 человек, информации о пострадавших не поступало.

Масштабные пожары в Свердловской области начались 25 апреля. По данным Министерства по чрезвычайным ситуациям, огонь быстро распространился в поселке Сосьва, где возникло возгорание, а также затронул много других населенных пунктов из-за сильных порывов ветра и большого количества сухой растительности.

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