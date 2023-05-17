Склад птицефабрики загорелся в Свердловской области

Склад готовой продукции и аппаратуры птицефабрики загорелся в поселке Буланаш Свердловской области. Об этом в среду, 17 мая, в своем Telegram-канале сообщил региональный главк МЧС.

«Сегодня в 19:23 (17:23 мск) поступило сообщение о пожаре по адресу: Артемовский городской округ, поселок Буланаш, ул. Трудоармейская, промзона», — отметили спасатели.

По данным ведомства, горит здание на площади 400 кв.м. Из здания эвакуировались 30 человек, информации о пострадавших не поступало.

Пожар локализован в 20:38 (18:38 мск). К тушению пожара привлечены восемь единиц техники и 24 человека.

В настоящий момент открытое горение ликвидировано.

В начале апреля пожар охватил неиспользуемое здание бывшей птицефабрики под Симферополем. Огонь распространился на площади в 400 кв. м., пострадавших не было.